Há 1h e 47min
Terem Moffi: «Mal posso esperar por retribuir a confiança»
Avançado nigeriano agradece a forma como foi recebido no FC Porto
Terem Moffi reforçou o FC Porto na última janela de mercado e está ansioso por poder retribuir a confiança que tem recebido no Olival. O avançado nigeriano pode estrear-se no clássico frente ao Sporting, jogo da 21.ª jornada da Liga, que está marcado para as 20h45 da próxima segunda-feira.
«Um novo capítulo. Feliz por estar aqui. Agradecido pela confiança que me foi dada por este grande clube e especialmente pelos adeptos. Mal posso esperar para retribuir essa confiança. Vejo-vos em breve», escreveu o avançado de 26 anos numa publicação no Instagram.
Recordamos que Moffi chegou por empréstimo do Nice, ficando o FC Porto com uma opção de compra fixada nos 8 milhões de euros.
