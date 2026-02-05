Terem Moffi reforçou o FC Porto na última janela de mercado e está ansioso por poder retribuir a confiança que tem recebido no Olival. O avançado nigeriano pode estrear-se no clássico frente ao Sporting, jogo da 21.ª jornada da Liga, que está marcado para as 20h45 da próxima segunda-feira.

«Um novo capítulo. Feliz por estar aqui. Agradecido pela confiança que me foi dada por este grande clube e especialmente pelos adeptos. Mal posso esperar para retribuir essa confiança. Vejo-vos em breve», escreveu o avançado de 26 anos numa publicação no Instagram.

Recordamos que Moffi chegou por empréstimo do Nice, ficando o FC Porto com uma opção de compra fixada nos 8 milhões de euros.

RELACIONADOS
Moffi destaca dimensão do FC Porto e revela conversa com Pablo Rosario
OFICIAL: Terem Moffi é reforço do FC Porto por empréstimo do Nice
FC Porto fecha empréstimo de Moffi com opção de compra de 8 milhões