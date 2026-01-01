Thiago Silva, o primeiro reforço de inverno do FC Porto, está a aproveitar os últimos dias de férias e já tem data marcada para se apresentar no dragão. O defesa brasileiro deve chegar à Invicta no próximo domingo, dia 4, data em que os dragões jogam diante do Santa Clara, nos Açores, na 17.ª jornada do Campeonato Nacional.

Após a chegada ao Porto, Thiago Silva aguardará o regresso do plantel principal dos Açores e seguirá de imediato com a comitiva azul e branca para o Algarve, onde a equipa vai cumprir um estágio a partir de dia 6 de janeiro, após um dia de folga.

Depois de ter rescindido contrato com o Fluminense, o jogador de 41 anos regressa ao FC Porto depois de ter representado os azuis e brancos na época 2004/05, na altura, na formação secundária.

O primeiro jogo oficial pela equipa principal do FC Porto pode ser o Clássico frente ao Benfica, a 14 de janeiro, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal.