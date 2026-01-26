Thiago Silva, defesa do FC Porto, na flash interview da Sport TV que se seguiu à vitória por 3-0 frente ao Gil Vicente para a 19.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Fizemos um bom jogo. Quando fazemos um jogo consistente, a vitória aproxima-se. Estamos muito felizes por termos conseguido mais três pontos sem termos sofrido golos, que é a coisa mais importante para mim, que sou um defesa. Ficámos felizes com o desempenho e agradecemos aos nossos adeptos porque num dia frio e chuvoso, saíram de suas casas e vieram aqui apoiar-nos. Eles são fundamentais para o nosso crescimento e rendimento. Na quinta-feira vamos precisar ainda mais deles e espero que consigamos manter este caminho de sucesso.»

Boa réplica do Gil Vicente

«Um jogo de futebol de alto nível requer concentração máxima, independentemente de contra quem jogarmos. Fez uma grande primeira parte, marcando muitas vezes alto, no bloco médio, mas bem consistente. Mantivemos a tranquilidade e depois de termos feito o 1-0, o jogo ficou um pouco melhor para podermos analisar as próximas jogadas, os próximos passes. Foi o que fizemos. Depois da expulsão, principalmente, e do segundo golo conseguimos manter o nosso nível. No final, por ter um jogador a mais, relaxámos um pouquinho. Temos de nos mentalizar, porque eles criaram um pouco mais de dificuldades no final, a pressionar com um homem a menos, do que propriamente no jogo todo. Mas a equipa está de parabéns pelo desempenho hoje.»

Samu voltou aos golos e de penálti

«Os avançados vivem de golos. Ele não se pode abalar com um penálti falhado, porque a carreira dele vai ser bem longa. Há muita coisa para acontecer ainda. Disse-lhe, no final do jogo, que precisamos muito dele, dos golos dele e do desempenho para ajudar a equipa. A nossa palestra no balneário foi bem interessante. O Eustáquio pediu a palavra e falou muito bem, em relação ao Samu e ao grupo. Se mantivermos esta união temos tudo para continuar neste caminho de vitórias.»

Possibilidade de ganhar a Liga Europa pelo FC Porto

«Em todos os jogos que entro, em todos os campeonatos que disputo e nas equipas em que joguei, o meu objetivo é sempre lutar por títulos. Nunca disputei a Taça UEFA (predecessora da Liga Europa). É um título que não tenho. O nosso objetivo é lutar por todos os títulos. Independentemente de estar em campo ou não, a nossa estrutura defensiva é bem forte fisicamente. Antes de eu chegar, tinha sofrido quatro golos na Liga e ainda continua. Então, não é apenas o Thiago Silva, é um trabalho coletivo, que começa nos atacantes. Hoje mais uma clean sheet, o que para um defesa é uma das coisas mais importantes.»