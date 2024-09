Tiago Djaló, último reforço do FC Porto, antes do fecho do mercado, recorreu esta terça-feira às redes sociais para agradecer a «oportunidade» que lhe foi oferecida pelo clube, depois de uma época para esquecer na Juventus.

«Obrigado pela oportunidade FC Porto. Darei o meu melhor para estar à altura da grandeza desta instituição. Vamos!», escreveu o central na conta pessoal do Instagram.

O central português foi contratado pela Juventus ao Lille na temporada passada, mas, fustigado por lesões, jogou apenas 16 minutos pelo clube de Turim, na última jornada da última edição da Série A.