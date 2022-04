Declarações de Vítor Bruno, treinador-adjunto do FC Porto, na flash interview à Sport tv, após o triunfo sobre o Santa Clara, por 3-0, no Estádio do Dragão:

«[Golos desbloquearam a partida?] Sim. Facilitou, acabou por desbloquear algo que estava difícil, mas já tínhamos ameaçado antes. Dizer também que o Santa Clara nos últimos 12 jogos apenas perde com Sporting e Benfica e pela diferença mínima. É uma equipa que se organiza muito bem e se une no momento defensivo ocupando toda a largura do campo. Era importante nós não subvertermos aquilo que é a nossa intencionalidade, o nosso traço identitário de jogar na busca da profundidade e hoje, eventualmente, até canalizar mais jogo interior do que é habitual. O Santa Clara fecha muito os caminhos à largura e cria uma densidade forte ao ocupar toda a amplitude do campo. Era importante tentarmos ferir por dentro sem nunca precipitarmos em demasia as nossas decisões, sob pena de correr o risco de sermos apanhados em contra-pé. A equipa, nesse momento, esteve sempre muito equilibrada, os nossos pilares táticos estiveram sempre perfeitos, mesmo a transitar defensivamente, sempre com um comportamento irrepreensível e recordo-me de muito pouco do Santa Clara na primeira parte, penso que sem nenhum remate enquadrado. Fazemos um golo numa bola parada que desbloqueia. É uma bola parada que, no portefólio todo que temos, acaba por ser inventada pelos jogadores. Depois fazemos o segundo golo logo a seguir e chegamos ao intervalo a ganhar por 2-0 com total mérito. Segunda parte com entrada forte do FC Porto, 10 minutos bem, depois o jogo entra numa toada mais morna, com o Santa Clara a dividir mais o jogo e, na parte final, com as setas que temos apontadas para a frente, criámos mossa novamente, fazemos golo e ganhamos com mérito. O campeonato continua.

[Bola parada] Temos tido sucesso porque trabalhamos muito em cima desse momento, Para nós é importante, como para todas as equipas. É cada vez mais um momento decisivo nos jogos. Às vezes os jogos estão muito igualados e acabam por se desbloquear nessa forma. O primeiro golo nasce de uma bola parada trabalhada naquele momento pelos jogadores. Sabem que o posicionamento é aquele, mas decidiram sair daquela forma num livre mais lateral. O golo invalidado foi trabalhado, nasce da inspiração da equipa técnica, do que pensamos, da análise ao adversário, onde tem fragilidade e onde podemos feri-lo. Depois é trabalhar em cima disso, operacionalizar em treino, validar as nossas ideias no Olival e depois ter a felicidade de ter executantes como nós temos.

[Ruben Amorim disse que seria difícil o FC Porto perder. Pode somar só vitórias nestes seis jogos que faltam?] O Ruben tem uma forma hábil de comunicar, é muito inteligente, é sagaz, é muito perspicaz na análise que faz. Ele preocupa-se com a equipa dele, e bem, nós preocupámo-nos com a nossa. Estamos muito concentrados no nosso trabalho. É importante perceber que até ao final a vitória vai custar muito, o ponto vai ficar cada vez mais caro. É importante manter as duas mãos bem agarradas ao volante, vai ser preciso manter uma alta rotação até final. Depois, o sucesso passa pelo conceito de equipa, que se espelha no campo através de comportamentos e posicionamentos que temos, como o Pepê a derivar da esquerda para lateral direito. O Otávio a jogar fora e dentro, o Fábio Vieira mais alto ou mais baixo. Esse conceito de equipa para nós é a principal password para o sucesso. Os jogadores têm uma aceitação brutal da mensagem que lhes é pedida, a partir daí é acreditar no que fazemos. Estamos convictos no que temos de fazer em campo para no final estarmos felizes a celebrar.

[Recorde de invencibilidade] É um facto indesmentível e vai ficar assinalado, mas no futuro ele será quebrado também. O que queremos deixar como marca no clube é no final poder acrescentar ao vasto currículo e conquistas que tem associadas ao longo da sua história, o campeonato nacional. Queremos deixar uma marca forte no clube a esse nível.»