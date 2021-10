Tomás Esteves publicou uma mensagem nas redes sociais a agradecer todo o apoio que tem recebido da parte dos adeptos depois de ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica ao tornozelo direito.

«Obrigado a todos pelas mensagens e o apoio! A operação correu bem e agora resta-me focar na recuperação!», começou por destacar o lateral que se lesionou ao serviço da Seleção sub-20.

O lateral terá agora um período de recuperação entre a sete a oito semanas, mas continua com a moral em alta. «Estes obstáculos podem me abrandar, mas nunca me vão parar! O melhor está por vir», escreveu ainda o jogador formado no FC Porto.