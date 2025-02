Tomás Pérez, reforço de inverno do FC Porto, manifestou-se impressionado no primeiro contato com o Estádio do Dragão, num vídeo revelado agora pelo clube.

Um primeiro contato ainda no interior do carro que o foi buscar ao aeroporto, quando o jovem médio de 19 anos circulava na circunvalação. «Agora à direita, vais ver a tua nova casa», avisou o representante do clube que acompanhava o reforço.

Tomás Pérez, contratado ao Newell's Old Boys, abriu os olhos e não escondeu a surpresa. «Olha-me este estádio, pai. Olha que lindo é», comentou.

Ora veja: