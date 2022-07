Toni Martínez, avançado do FC Porto, em declarações ao Porto Canal, depois da vitória sobre o Mónaco (2-1), no Estádio do Dragão, no jogo de apresentação aos adeptos:

- Senti-me muito bem, defrontámos uma equipa muito forte e acho que mostrámos o que temos vindo a trabalhar na pré-época. Fizemos uma pré-época limpa, só com vitórias, estamos felizes por isso e por conseguir mais uma vitória hoje.

[Para a semana já há um título para conquistar, a Supertaça, frente ao Tondela]

- Aqui todos os dias são no máximo, seja um jogo amigável, seja o que seja A equipa demonstrou que está pronta para o início da época. Queremos um início muito forte e para isso temos de estar no máximo.

[Hoje entraste na segunda parte, que análise é que fazes a este jogo?]

- Acho que estivemos muito bem, todos os que entrarem estiveram bem e isso viu-se logo com dois golos. Resolvemos o jogo e fechámos uma pré-época perfeita só com vitórias.