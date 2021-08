Toni Martinez, avançado do FC Porto, em declarações à Sport Tv, depois de ter marcado os dois golos no triunfo em Famalicão (2-1), em jogo da segunda jornada da Liga:

[Dois golos frente à antiga equipa?]

- Estou feliz por voltar a casa, o Famalicão foi a equipa que me abriu as portas do FC Porto pelo bom trabalho que fiz aqui. Felizmente conseguimos os três pontos, temos de olhar para a próxima jornada e pensar em mais três.

O FC Porto esteve a vencer por 2-0, mas acabou a sofrer]

- No segundo tempo devíamos ter matado o jogo mais cedo. Aqui ficou a prova que se facilitarmos frente a qualquer equipa pode sair caro, toda as equipas têm qualidade.

[O FC Porto acabou salvo pelo VAR]

- Com o VAR conseguimos. Tivemos aquele minuto de sofrimento, mas felizmente não valeu.

[Cinco jornadas consecutivas a marcar (contabilizando a s três últimas da época passada)]

- No FC Porto temos sempre de jogar no máximo, estou feliz por estar a ter minutos, estou a responder com golos. Quero continuar a trabalhar para ajudar a equipa.