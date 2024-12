O treinador do Estrela da Amadora, José Faria, denunciou «uma confusão tremenda» no túnel do Dragão depois do duelo dos «tricolores» com o FC Porto. Na véspera da visita a Moreira de Cónegos, para a 15.ª jornada da Liga, Vítor Bruno assumiu não ter visto nada do que se passou.



«Nem valia a pena ter feito essa pergunta e vou-lhe dizer porquê: não assisti a nada. Zero. Em nenhum momento estive presente. Estive no relvado, entrei no túnel, deparei-me com o presidente como acontece sempre, ele baixa sempre ao tíunel no fim dos jogos para cumprimentar, cumprimentei-o e fui para o meu gabinete. Não me apercebi de nada», assegurou, em conferência de imprensa.



«Durante o jogo apercebi-me de algum rebuliço no banco, mas as imagens documentam-no. Não tenho de ser eu a dizer. Se colocarem uma câmara em cima do banco, percebem o comportamento recorrente desde início», continuou.



O presidente dos dragões, André Villas-Boas, esteve presente no túnel e de acordo com o relatório do árbitro, disse a dois elementos do Estrela: «Saiam daqui, esta não é a p*** da vossa casa!». Ora, Vítor Bruno colocou-se ao lado do líder máximo do FC Porto.



«Percebo a pergunta, mas não quero estar a alongar com este tema. Um presidente, quando é presidente verdadeiramente, tem de defender os interesses do clube de forma intransigente. Se o presidente sentiu que naquele momento devia descer e ter algum tipo de atitude, fê-lo e fê-lo muito bem. Ponto», disse, encerrando o tema.



Lembre-se que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol já abriu um inquérito aos acontecimentos no túnel do Dragão.