Matheus Uribe, médio do FC Porto, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória no reduto do Marítimo (1-2):

«Este é um campo difícil, frente a uma grande equipa, que em casa se faz mais forte. Conseguimos marcar, mantivemos a ordem depois de eles empatarem e felizmente conseguimos o golo da vitória no fim. Quando temos tanto tempo a bola, por vezes podemos achar que está fácil, entre aspas, e permitir respostas rápidas, mas não podemos permitir que nos marquem esse tipo de golo.»

A importância do clássico: «Já não temos margem de erro, temos de ganhar até à última jornada. É essa a mentalidade que temos. Todos os jogos são finais e é para isso que está o FC Porto, sempre com atitude e profissionalismo.»



A mensagem para Quintana: «Queremos dedicar esta vitória ao nosso companheiro Alfredo Quintana, com desejo de muita força e dizer-lhe que estamos com ele.»