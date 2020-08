Matheus Uribe, médio colombiano do FC Porto, está a passar férias no Algarve e foi surpreendido neste domingo com um avião que passou pelo seu alojamento com uma mensagem especial: «Boas férias campeões». A sua mulher, Cindy Alvaréz Garcia, estava a filmar no preciso momento em que o aparelho passou pelo local.



O jogador colombiano não foi o único a ver a mensagem. Outros atletas portistas como Jesús Corona, Luís Díaz ou Vítor Ferreira também estão a passar férias no sul do país. O médio português partilhou aliás uma fotografia da passagem da aeronave, agradecendo ao clube pelo gesto.



O avião é da responsabilidade do próprio FC Porto, que repetiu uma iniciativa de 2018, quando a equipa de Sérgio Conceição também conquistou o título. O aparelho sobrevoou algumas praias da região e os adeptos portistas fizeram questão de festejar à medida. Nos próximos dias, deve surgir em outras zonas do país.



O FC Porto regressa ao trabalho no dia 24 de agosto.