O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, reconheceu que está à espera de muitas dificuldades na visita ao Vitória de Guimarães, na 6.ª jornada da Liga, agendada para este sábado.

O técnico dos azuis e brancos lembrou o arranque de temporada do conjunto de Rui Borges e destacou a vitória em Braga, na ronda passada.

«O Vitória tem o melhor arranque do milénio, vem com dinâmica de vitória, apenas com dois golos sofridos, o que revela a excelência da sua organização defensiva. Vai jogar em casa, perante os seus adeptos. Vem de uma vitória que tem um impacto diferente, já passei por ali e percebo o significado que tem uma vitória em Braga. Teremos de ser muito nós, muito disciplinados, organizados, ambiciosos, competitivos, com muita alegria nas pernas, correr muito, trabalhar muito e sermos fieis àquilo que é nosso. É um adversário difícil, mas vamos fazer de tudo para ganhar», afirmou o treinador do FC Porto, em conferência de imprensa.

Os dragões têm apenas uma derrota nas últimas vinte deslocações a Guimarães, mas Vítor Bruno insistiu que «terá de ser um grande FC Porto» para derrotar os vimaranenses.

«Terá de ser sempre um grande FC Porto. E não só perante um V. Guimarães que é forte, que coletivamente está muito bem trabalhado, percebe-se que vamos ter dificuldades amanhã, é inegável. Qualquer adversário que vá ao D. Afonso Henriques passa dificuldades. O capital de vitórias deles a jogar em casa é cem por cento. Temos de ser iguais a nos próprios. O passado diz-nos pouco. Tenho de inspirar os que me rodeiam e fazê-los perseguir um estado de insatisfação permanente. Que queiram sempre ganhar e que isso habite nas entranhas de cada jogador e de cada pessoa que trabalha no FC Porto», disse.

FC Porto e V. Guimarães medem forças a partir deste sábado, num jogo que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.