Vítor Bruno, adjunto de Sérgio Conceição, em declarações à Sport TV, depois da vitória do FC Porto sobre o Portimonense por 3-1, e, jogo da 7.ª jornada da Liga:

[A equipa voltou a não entrar ligada no jogo]

- Primeiro de tudo, tiramos três pontos de uma vitória. Depois das dificuldades em Paços de Ferreira, tínhamos jogado bem com o Marselha e era importante dar continuidade a esse momento. O único remate enquadrado do Portimonense resultou em golo. Acabámos por empatar no final da primeira parte. A segunda parte foi diferente. O intervalo foi importante para encontrarmos o gatilho certo para os jogadores dispararem na segunda parte. É dificl encontrar espaços diante de equipas encolhidas. Marcámos o segundo golo num lançamento de linha lateral, o Sérgio também marcou. Falhámos alguns golos, podíamos ter feito mais um ou outro.

[Equipa precisa de ser mais pragmática do que virtuosa nesta altura?]

- Sim, é verdade que estas pausas não nos beneficiam em nada. É importante da parte da UEFA rever o enquadramento que está definido. Não temos tempo para trabalhar. Vamos ficar sem jogadores, vão 16 ou 17 para as seleções. É preciso consolidar dinâmicas com os resultados. O FC Porto esta numa posição delicada, não podemos perder mais pontos. Vamos estar na luta para morder os calcanhares a quem estiver na frente.

[Alex Telles foi embora, mas agora há Sérgio Oliveira]

- O Alex era um elemento valioso, deu-nos muito no passado, mas o Sérgio sempre nos deu isso nas bolas paradas. Continuamos a ter gente no ar muito forte. Hoje resultou, que continue a resultar no futuro.