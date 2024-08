Palavras de Vasco Sousa, médio do FC Porto, na flash interview, à Sport TV, depois da vitória sobre o Santa Clara, por 2-0:

«[Estreia a titular] é um dia muito feliz, trabalho para isto todos os dias. Agradeço ao clube, à equipa técnica e aos meus colegas por esta oportunidade, porque é um sonho tornado realidade, sem dúvida. Eu acho que todas as pre-épocas fizeram de mim um melhor homem e um melhor jogador, esta época estou a afirmar-me e espero ter mais oportunidades.»

«Sabíamos que ia ser um jogo muito exigente em condições difíceis, acho que a equipa esteve ao alcance do jogo, a primeira parte foi a mais controlada por nós, a segunda parte mais disputada com mais duelos, mas acho que a equipa está toda de parabéns, saímos com os três pontos. Merecido, sem dúvida.»

«Nova posição? Estou aqui para ajudar, nem que seja a guarda-redes. Se o mister desejar, eu jogo em qualquer posição, desde que seja para ajudar o clube.»