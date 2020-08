Tiago Lopes subiu aos céus e desceu ao inferno em poucos meses. Foi campeão de juniores, venceu a Youth League e chegou a estar nomeado para o prémio Golden Boy em 2019, mas agora está sem clube, a treinar na equipa do Sindicato de Jogadores à espera que lhe chegue uma proposta para começar a nova temporada.

Estava no FC Porto desde os catorze anos, mas aos vinte está sem clube. «Ser campeão nacional e europeu pelo FC Porto foi uma coisa muito grande, fomos uma equipa batalhadora, acreditámos sempre nos nossos sonhos. Uma equipa muito alegre e humilde, foi isso que nos levou a chegar lá», conta o lateral esquerdo num vídeo publicado pelo Sindicato de Jogadores.

Uma grande temporada que lhe valeu a nomeação para o prémio Golden Boy. «Foi algo que foi fruto do meu trabalho, espero poder continuar a dar mais frutos», recorda.

Apesar de estar numa situação indefinida, Tiago Lopes não desmoraliza e deixou uma mensagem aos jogadores que estão na mesma situação. «A mensagem que deixo a esses jogadores é que trabalhem duro, não pensar nas piores coisas e estar sempre alegre. Com trabalho e disposição vão lá chegar de qualquer jeito», referiu.

Quanto às ambições pessoais. «Para a minha carreira quero muitas alegrias, títulos, títulos, muitos títulos. Quero jogar e ser a mesma pessoa, de ontem, do passado, do presente e do futuro para amanhã», destacou ainda.