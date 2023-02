A derrota do FC Porto em Vila do Conde, na primeira volta do campeonato, foi um dos temas que marcou a conferência do técnico dos dragões antes de novo duelo com o Rio Ave. O Conceição recordou «a pior primeira parte» protagonizada por uma equipa sua desde que é treinador e salientou a importância de vencer para não deixar fugir o Benfica no topo da classificação.



«Eu e os jogadores trabalhámos para perceber o que correu mal em Vila do Conde. Foi a pior primeira parte de uma equipa minha desde que sou treinador. Não será difícil fazer um bocadinho melhor, mas será preciso muito mais para ganhar perante uma equipa com boas individualidades, que venceu o último jogo. Temos responsabilidade de nos assumirmos como favoritos e queremos muito ganhar», começou por dizer.



Conceição explicou, de seguida, que a mensagem transmitida ao plantel e a mesma que passa para o exterior e frisou que «não foi o Sporting que perdeu, mas o FC Porto que venceu em Alvalade».



«O que digo aqui é uma extensão do que passo no balneário, fora a questão estratégica e do treino. A maior parte dos jogadores está a ver a conferência para ver se apanham alguma coisa (risos). Alertei para a importância de estarmos vivos, com brilho no olho. O Rio Ave é a nossa Liga dos Campeões e são três pontos fundamentais. Caso contrário a brilhante vitória do último jogo não tem significado. Não foi o Sporting que perdeu, fomos nós que ganhámos o jogo. O que vi foi que o Sporting perdeu e jogou contra uma equipa que não sabe quem é... Foi o FC Porto que foi ganhar a Alvalade por 2-1», disse.



Em relação ao jogo deste sábado (20h30), o treinador portista espera uma formação vila-condense na linha do que tem feito ao longo da temporada.



«A linha de cinco do Rio Ave tem sido padrão com três centrais e dois laterais muito ofensivos. Depois o Boateng joga mais perto do avançado e do outro lado joga normalmente um jogador mais interior. Criam dinâmicas interessantes. Depois o Guga e o Samaris jogam no meio-campo com um mais vagabundo e outro mais posicional. Tem ainda algumas soluções como o André Pereira, que está bem, e o Hernâni que está a voltar, o Josué, curiosamente jogadores com quem trabalhei. Espero um jogo difícil. Conheço tão bem o Sporting como conheço o Rio Ave. Trabalhámos da mesma forma. O que vai acontecer no jogo dependerá muito de nós», concluiu.