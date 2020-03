Os quatro filhos mais velhos de Sérgio Conceição juntaram-se para homenagear o treinador do FC Porto no Dia do Pai. Sérgio Conceição júnior, Rodrigo Conceição, Moisés Conceição e Francisco Conceição deixaram palavras de elogios ao progenitor neste dia de especial.



«O meu pai é um exemplo de garra, de talento e determinação», dizem os filhos mais velhos de Sérgio Conceição, todos eles jogadores. Sérgio Conceição júnior (23 anos) joga na Académica, Rodrigo (20 anos) no Benfica, Moisés (18 anos) no Leixões e Francisco (17 anos) no FC Porto. O quinto filho do técnico ainda é demasiado novo para jogar futebol.



Veja a mensagem para o treinador do FC Porto: