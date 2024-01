Os alunos do Colégio Júlio Dinis estiveram esta quinta-feira no Olival para, como já é tradição, cantar as Janeiras ao plantel do FC Porto. Os jogadores procuraram corresponder e, com muito esforço e pouca afinação, também tentaram cantar, mas a grande surpresa estava reservada para o aniversariante Romário Baró.

Uma manhã muito animada, com os jovens alunos a procurarem tirar máximo proveito da proximidade com os jogadores para recolherem autógrafos e selfies.

Já depois das Janeiras, o grupo de jovens alunos surpreendeu Romário Baró, que esta quinta-feira comemora 24 anos, ao cantar o «parabéns a você», para surpresa do médio.

Veja os vídeos: