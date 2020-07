O FC Porto recuperou o trono do futebol português e um dos protagonistas maiores foi Alex Telles. O lateral esquerdo de 27 anos tem contrato por mais uma temporada e já é o futebolista com mais assistências para golo em jogos realizados no Estádio do Dragão: 38.



Os azuis e brancos assinalaram o feito através dos seus canais oficiais. O último passe decisivo foi feito na vitória sobre o Sporting por 2-0, triunfo que entregou já o 29º campeonato nacional ao gigante da Invicta.



Alex bateu um canto na direita e Danilo inaugurou de cabeça o marcador. O brasileiro ultrapassou Ricardo Quaresma (37), que era o detentor do recorde.



VÍDEO: veja os 38 passes para golo de Alex Telles no Dragão