O clássico entre FC Porto e Benfica ficou manchado por cenas de violência, sobretudo no final da primeira parte. Decorria o minuto 43 – momentos antes do segundo golo das águias – quando vários elementos no setor da claque Colectivo, no topo norte do Estádio do Dragão, se envolveram em cenas de pancadaria com a polícia, num incidente que se alastrou por alguns minutos.

Além do confronto físico, houve arremesso de alguns objetos para as forças de autoridade, após a atuação do corpo de intervenção na bancada. Como é percetível no vídeo, os agentes da PSP dispararam balas de borracha sobre os adeptos.

Já esta segunda-feira, a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto condenou a ação «desproporcional e perigosa», face aos disparos de «munições não letais».

Antes destes incidentes, adeptos do Benfica atiraram tochas do setor visitante, visando os presentes na bancada nascente.