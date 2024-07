Ao contrário do que é habitual, os jogadores do FC Porto entraram para o relvado a partir de vários pontos da bancada na cerimónia de apresentação do plantel para a nova temporada.



Esta segunda-feira, os dragões mostraram a perspetiva de Rodrigo Mora desde o momento em que começou a caminhar da bancada em direção ao relvado. Conforme se pode ver, o jovem jogador foi bastante saudado pelos adeptos, parou para tirar fotografias e ouviu os portistas entoarem o seu nome.



Uma loucura, portanto.



Assim que chegou ao pequeno palco, Gonçalo Borges questionou o colega se este estava a filmar. Eis o resultado final: