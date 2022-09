Otávio fraturou duas costelas no jogo entre o FC Porto e o Atlético de Madrid, da última quarta-feira, na sequência de um choque com Hermoso. A lesão vai obrigar o internacional português a ficar afastado dos relvados durante cerca de um mês.



Embora tenha estado ausente do encontro frente ao Desportivo de Chaves, do passado sábado, o médio não foi esquecido pelos adeptos portistas. Ao minuto 25, precisamente o número da camisola de Otávio, os adeptos entoaram o seu nome.



Após a partida contra os flavienses, Otávio partilhou o momento nas redes sociais que o deixou «sem palavras».