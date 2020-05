Fábio Silva mostrou as habilidades que conseguem fazer com a bola nos pés e lançou um desafio de toques aos seguidores. Depois de dar o exemplo, o jovem avançado do FC Porto prometeu ainda partilhar os melhores participantes.



«Desafio de toques. Vamos!! Envia-me os teus truques mais fixes e eu vou repostar os melhores», escreveu o jovem nas redes sociais.



Quem não perdeu tempo a responder à publicação do colega foi Alex Telles. O lateral-esquerdo brincou com Fábio Silva, pedindo-lhe para ver as tentativas feitas até chegar ao vídeo publicado.



«Gostaria de ver a galeria de vídeos. Quantas vezes tentaste», escreveu o internacional brasileiro.



Veja o vídeo de Fábio Silva: