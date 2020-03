A Liga está parada e os jogadores estão em casa em isolamento social por causa da pandemia da Covid-19, mas os treinos não podem parar, por isso os atletas fazem o trabalho no seu domicílio.

Fábio Silva partilhou esta segunda-feira imagens do seu treino. O jovem avançado do FC Porto mostrou imagens de um jogo de «Teqball» com o pai.



Fábio Silva mostrou ainda alguns exercícios que fez acompanhado pelo pai e mostrou que estar em casa não é sinónimo de preguiça.

Veja as imagens: