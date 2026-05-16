O treinador do FC Porto Francesco Farioli, foi eleito o melhor treinador da Liga portuguesa 2025/26.

A distinção foi confirmada e atribuída este sábado, no relvado do Estádio do Dragão, após a vitória por 1-0 ante o Santa Clara, em jogo da 34.ª jornada da Liga portuguesa.

Depois de entregue o prémio, Farioli não escapou ao «túnel» feito pelo plantel portista em pleno relvado (veja no vídeo associado ao artigo).

Antes de Farioli, o médio dinamarquês Victor Froholdt recebeu o prémio de melhor jogador e melhor jovem da Liga.

Farioli foi o mais votado pelos treinadores da Liga, com 52 por cento dos votos. O italiano de 37 anos superou a concorrência de Hugo Oliveira (Famalicão), com 14,5 por cento dos votos, bem como de Rui Borges (Sporting), que conseguiu 10,5 por cento dos votos e fechou o pódio.