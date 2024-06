O FC Porto surpreendeu um grupo de 11 sócios, num dia especial para eles, com um convite para assistirem, no camarote presidencial do Dragão, à cerimónia de apresentação do treinador Vítor Bruno que, esta sexta-feira, foi apresentado como sucessor de Sérgio Conceição.

Uma iniciativa a reforçar o lema da campanha de André Villas-Boas que dizia que o «FC Porto é de todos», mas esta sexta-feira, foi, acima de tudo, dos associados nascidos a 7 de junho.

Os convites, feitos pelo departamento de marketing do clube, na véspera, foram dirigidos aos sócios que esta sexta-feira, dia 7 de junho, festejavam os respetivos aniversários. Um convite que apanhou a maioria de surpresa, como é possível constatar no vídeo publicado nas plataformas do clube.

«Ligaram-me ontem à noite, estava em casa, atendi, não sabia quem era, disseram-me que era do FC Porto e que me queriam convidar para um evento. Achava que era mentira, mas era mesmo verdade. É um sonho realizado», conta uma das felizardas.

«Foi um aniversário completamente diferente, nunca me vou esquecer», conta outra aniversariante de 22 anos.

Uma iniciativa surpresa que agradou aos sócios convidados que voltaram a casa com uma camisola do clube com a idade nas costas.

