VÍDEO: FC Porto joga com homenagem a Pinto da Costa na camisola
Antigo presidente homenageado na camisola de jogo
Depois do lançamento da camisola colecionável do «Presidente dos Presidentes», que esgotou em poucas horas, e do céu do Estádio do Dragão pintado por drones, na última madrugada, o FC Porto volta a homenagear Pinto da Costa.
Os azuis e brancos vão usar a camisola alternativa, salmão, diante do Nacional com um detalhe especial. Ao peito os jogadores envergarão um símbolo com o rosto de Jorge Nuno Pinto da Costa, precisamente no dia em que marca um ano da morte do antigo presidente do FC Porto.
O jogo diante do conjunto orientado por Tiago Margarido está marcado para as 15h30, deste domingo, e pode acompanhá-lo aqui, ao minuto.
Ora veja a camisola dos dragões:
