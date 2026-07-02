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Há 23 min
VÍDEO: golo de William Gomes em Alvalade foi o melhor da Liga em 2025/26
Avançado do FC Porto surge no topo de uma lista que conta com 821 golos
Avançado do FC Porto surge no topo de uma lista que conta com 821 golos
William Gomes arrecadou o prémio para o melhor golo da Liga na época 2025/26, uma votação decidida pelos adeptos. De um total de 821 golos, o extremo do FC Porto distinguiu-se pelo golo apontado na quarta jornada frente ao Sporting, em Alvalade.
«É um prazer imenso estar aqui. Quero agradecer a Deus, à minha família, aos amigos, companheiros e staff do FC Porto, todos muito importantes nesta temporada. Estou muito feliz, agora quero virar a página, porque a temporada 2026/27 promete», rematou.
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