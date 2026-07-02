William Gomes arrecadou o prémio para o melhor golo da Liga na época 2025/26, uma votação decidida pelos adeptos. De um total de 821 golos, o extremo do FC Porto distinguiu-se pelo golo apontado na quarta jornada frente ao Sporting, em Alvalade.

«É um prazer imenso estar aqui. Quero agradecer a Deus, à minha família, aos amigos, companheiros e staff do FC Porto, todos muito importantes nesta temporada. Estou muito feliz, agora quero virar a página, porque a temporada 2026/27 promete», rematou.

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