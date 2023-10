André Villas-Boas acordou esta terça-feira com insultos pintados nos muros da habitação que tem na cidade do Porto. As frases «AVB traidor» e «AVB ingrato» surgiram grafitadas nas paredes do muro da própria moradia e da moradia em frente.

Quando a TVI se deslocou ao local, esta tarde, as pinturas já estavam a ser retiradas com recurso a jatos de água, mas ainda era possível decifrar os insultos com que Villas-Boas tinha sido atingido.

Recorde-se que o treinador, que ganhou tudo em 2011 ao serviço do FC Porto, antes de sair para o Chelsea, tem estado mais em foco nos últimos tempos, por se posicionar como possível candidato às eleições do FC Porto, o que a acontecer o iria colocar contra o atual presidente Pinto da Costa.