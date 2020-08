Após a conquista do campeonato, Iker Casillas realizou um convívio com plantel do FC Porto numa unidade hoteleira, em Vila Nova de Gaia.



De saída dos dragões após o final de contrato, o guarda-redes fez um discurso arrepiante que no almoço no hotel.



«Vocês jogam por vocês e pelas pessoas, não sabem a oportunidade que têm de fazerem felizes milhões de pessoas. Isso é uma sorte tremenda», referiu, no excerto do documentário «Campeões como nunca», divulgado pelo clube azul e branco nas redes sociais.



Casillas encerrou a carreira após cinco épocas no FC Porto e prepara-se para integrar a estrutura do Real Madrid. O internacional espanhol recebeu, lembre-se, a medalha de campeão nacional e foi convidado pelos colegas para erguer a Taça de Portugal após o triunfo na final contra o Benfica.



Veja: