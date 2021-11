A vitória do FC Porto sobre o V. Guimarães (2-1), no domingo à noite, ficou marcada pelo grande golo de Luis Díaz que, na altura, valeu o empate para a equipa de Sérgio Conceição.

Por isso vale a pena ver agora o mesmo golo de outro ângulo, filmado pelo FC Porto, bem junto ao relvado, com o colombiano a conduzir a bola e a tirar João Ferreira do caminho, antes de rematar ao ângulo, com a bola a bater no poste antes de entrar.

Ora veja ou reveja o golaço de Luis Díaz: