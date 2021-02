Francisco Conceição foi lançado por Sérgio Conceição para o quarto de hora final. Além de ter conquistado uma grande penalidade, o jovem extremo portista está no lance que resultou no golo de Evanilson, entretanto invalidado pelo VAR.



Assim que a bola entrou na baliza do Boavista, Francisco correu em direção ao pai e ambos abraçaram-se durante largos segundos, não segurando as lágrimas.



Veja: