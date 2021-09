Medhi Taremi inaugurou a contagem no Gil Vicente-FC Porto com uma verdadeira obra de arte, ao minuto 9.



O avançado iraniano aproveitou um mau atraso de Pedrinho, tocou por um lado de Lucas Cunha e foi buscar ao outro.



Logo depois do grande círculo, perante o adiantamento do guarda-redes gilista, Taremi fez um chapéu com enorme classe, sem hipóteses para Frelih.