Iker Casillas anunciou esta segunda-feira que vai ser candidato à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol. Este anúncio significa o adeus definitivo do espanhol aos relvados, numa altura em que já se suspeitava que tal pudesse acontecer.

Ora por isso esta é uma boa altura para recordar os melhores momentos de Iker Casillas com a camisola do FC Porto, ele que foi titular absoluto da baliza portista durante três anos: apenas num pequeno período no primeiro ano de Sérgio Conceição perdeu o lugar, mas depois recuperou-o.

Saudades, FC Porto?