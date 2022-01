Chamado à titularidade do FC Porto para substituir Luis Díaz, ao serviço da seleção colombiana e já confirmado como reforço do Liverpool, Pepê apontou o 2-0 do FC Porto ao Marítimo.

Após um remate de Otávio, a bola desviou em Pepê, que marcou involuntariamente aos 48 minutos. Também vale.

Veja o golo de Pepê: