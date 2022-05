O plantel do FC Porto deslocou-se esta segunda-feira do Museu do clube para entregar os troféus da «dobradinha», o do campeonato e o da Taça de Portugal, esta última conquista na véspera no Estádio Nacional. O treinador Sérgio Conceição e o capitão Pepe entregaram as duas taças, numa cerimónia em que o presidente Pinto da Costa citou Fernando Pessoa.

«Meus queridos campeões, não é fácil não me repetir, tantas são as vezes que aqui vimos, felizmente, para esta cerimónia de entrega da taça. Hoje estava a pensar como é que conseguimos estes êxitos em períodos tão difíceis como aqueles que vivemos. Veio-me à memória um belo poema de Fernando Pessoa que principia assim: “Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, além disso, tenho na cabeça todos os sonhos do mundo”», começou por enunciar o presidente do clube.

Pino da Costa multiplicou-se depois em elogios a «um grupo fantástico», recordou a conquista da primeira Taça dos Campeões e também o momento em que contratou Sérgio Conceição «sem papel, sem caneta». «Procuro ter sempre junto de mim os melhores, aqueles que podem concretizar os sonhos que tenho na cabeça», destacou ainda.