A plataforma de vídeos Prime Video revelou esta sexta-feira o trailer da série documental de «Senhor Presidente - O Campeonato de uma Vida» que apresenta um retrato da vida de Jorge Nuno Pinto da Costa em três episódios.

Trata-se de uma produção que resulta de uma parceria entre a SPi e o FC Porto, da autoria de Cristina Arvelos e que apresenta um «retrato nunca antes visto» do «sempre provocador» presidente do Futebol Clube do Porto ao longo dos seus 86 anos de vida.

«Amado e odiado», lê-se logo a abrir o trailer que resume a série em que o líder do Dragão deu acesso à sua intimidade, num relato na primeira pessoa, que conta ainda com a participação da família, amigos e de muitas figuras com quem se cruzou durante o seu longo percurso, com testemunhos de José Mourinho, Florentino Peréz, Joan Laporta, Angel Gil, Futre, Madjer, Deco, Pepe e do ex-Presidente da República Ramalho Eanes.

O primeiro episódio vai ser exibido, em exclusivo na Prime, a 15 de março, ainda antes das eleições que estão marcadas para o final de abril, mas fica aqui, desde já, o primeiro trailer desta nova série: