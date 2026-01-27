FC Porto
VÍDEO: Samu e Borja prometeram e cumpriram com festejo para a «pequena Luísa»
A pequena adepta dos dragões tinha sugerido uma celebração especial
O prometido é devido e os jogadores do FC Porto cumpriram. Durante uma visita especial ao Olival da Luísa, adepta dos dragões que está a tratar de um Sarcoma de Ewing, a jovem fez um pedido, também ele especial.
Ao falar com Samu e Borja Sainz, Luísa pediu um festejo personalizado com uma mensagem: «Força Luísa!», ao mesmo tempo que fletiam o braço esquerdo e faziam um "L" com a mão direita.
Ora, no encontro com o Gil Vicente que terminou com o triunfo portista por 3-0, o jovem ponta de lança espanhol abriu o marcador de grande penalidade e cumpriu.
Veja aqui:
