Samu, avançado do FC Porto, continua a recuperar da rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito sofrida em fevereiro no jogo frente ao Sporting. Num vídeo publicado no Instagram, o internacional espanhol mostrou a recuperação.

Ainda com o estatuto de melhor marcador dos dragões na temporada, com 20 golos e uma assistência nos 32 jogos realizados, Samu já aponta à próxima temporada, uma vez que não joga mais esta época.

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