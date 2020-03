Cindy Álvarez García, mulher de Matheus Uribe, publicou um vídeo nas redes sociais a fazer exercícios físicos, em casa, com o jogador do FC Porto. O casal definiu objetivos para este período de quarentena, em relação à forma física, e pretende alcançá-los com uma disciplina diária.

Segundo Cindy, trata-se de uma rotina com a duração apenas de oito minutos, ao som de música, com trinta repetições em cada exercício e um período de descanso, a cada dois exercícios, de trinta segundos.

A companheira de Uribe assume ainda que se enganou em dois exercícios, ao contrário de Uribe que já fazia este exercício há mais dias.

Ora veja: