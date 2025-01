Vítor Bruno esteve no no Centro de Treinos e Formação do FC Porto, no Olival, na manhã desta segunda-feira, mas saiu pouco depois do meio-dia.

O treinador que foi afastado do comando da equipa técnica do FC Porto, na última madrugada, depois da derrota em Barcelos, mas terá ainda de chegar a um acordo de desvinculação com o clube.

À saída do Olival, ao volante de um Maserati, o treinador acenou aos jornalistas que estão a acompanhar a atualidade desportiva do clube, junto ao centro de treinos, no Olival.