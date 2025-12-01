William Gomes já tinha antecipado o novo festejo antes de marcar o golo que permitiu ao FC Porto bater o Estoril (1-0), no domingo à noite, no Estádio do Dragão, segundo explica o clube num vídeo agora divulgado nas redes sociais.

O avançado do FC Porto abriu o marcador, logo aos 8 minutos, tirando máximo proveito de um erro crasso do escocês Holsgrove, depois festejou a imitar os três macacos sábios japoneses, levando a mão aos olhos, ouvidos e boca.

No vídeo agora divulgado pelo FC Porto, William Gomes, ainda antes do jogo, anuncia que tem uma «comemoração nova», mas manteve-a em segredo, até a revelar depois do golo marcado no jogo da 12.ª jornada. Já depois de marcar, o jogador recorda que estava tudo previsto.

William Gomes é definitivamente o grande inovador das comemorações nos golos do FC Porto e já tinha feito uma, em setembro passado, com dedicatória especial para Pepê, quando o compatriota estava a recuperar de uma lesão.

Veja a nova comemoração de William Gomes: