À semelhança dos colegas de equipa, Zé Luís mostrou imagens de um treino em casa com a companheira. Num vídeo divulgado nas redes sociais, vê-se o avançado do FC Porto a fazer abdominais e exercícios de pernas com a «ajuda» de Alesenka Lesenka.



Lembre-se que já esta segunda-feira, Fábio Silva mostrou o treino que fez com o pai.



De resto, um pouco por toda a Europa os jogadores aproveitaram o período de isolamento para manterem a forma com a ajuda das respetivas companheiras. Foram os casos Nico Tagliafico, internacional argentino que joga no Ajax, e de Franco Vázquez, argentino que defende as cores do Sevilha.