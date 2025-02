Dois minutos emocionantes marcaram o arranque do duelo entre FC Porto e Vitória na noite desta segunda-feira no Estádio do Dragão. Primeiro uma sentida homenagem a Pinto da Costa, logo a seguir um minuto de silêncio em memória do antigo presidente antes da bola começar a rolar.

Acompanhe aqui o FC Porto-Vitória AO VIVO

Ainda antes das equipas subirem ao relvado foram exibidas imagens marcantes do falecido presidente, acompanhados por algumas frases históricas do antigo dirigente, que deixaram os adeptos em êxtase a cantar o nome de Pinto da Costa.

O minuto de silêncio foi mais solene, mas foi pontuado com uma enorme salva de palmas em memória do «presidente dos presidentes».

Veja as imagens nos vídeos abaixo: