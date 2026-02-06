André Villas-Boas afastou a ideia de que o clássico com o Sporting é decisivo, mas não escondeu a importância estratégica do duelo. À margem da passagem do troféu do Mundial pelo Dragão, o presidente dos azuis e brancos deixou claro o objetivo para segunda-feira (20h45).

«Estamos numa fase ainda prematura do campeonato, apenas na quarta jornada da segunda volta. O FC Porto mantém as suas aspirações, ou seja, conquistar o título. O Sporting é o campeão nacional, está num momento mais forte do que o FC Porto, que vem de uma derrota com o Casa Pia, mas vamos jogar com as nossas armas, com a nossa ambição e motivação», disse aos jornalistas.

Com o relvado do Dragão como pano de fundo, Villas-Boas sublinhou a ambição de reverter o momento.

«Queremos surpreender o adversário e voltar a construir uma diferença de sete pontos. Não é decisiva, mas é importante. Lidámos com a derrota em Rio Maior de forma tranquila. O treinador agarrou-se aos jogadores, ao trabalho e ao método. Acreditamos profundamente no que ele está a fazer, daí a renovação do contrato. Há tranquilidade e confiança», acrescentou.

Sobre o mercado de inverno, apenas sensações positivas.

«Reforçámo-nos em todas as posições. Isso demonstra que o FC Porto quer atingir o título e devolvê-lo aos sócios. São já quatro anos sem conquistar o campeonato e isso pesa», afirmou, associando essa ambição à vontade de vencer o título em memória de Jorge Nuno Pinto da Costa e Jorge Costa.

Por último, o presidente do FC Porto comentou a suspensão de dois jogos aplicada a William Gomes, decisão da qual os dragões recorreram.

«Na nossa ótica, houve um lance totalmente idêntico envolvendo um jogador do Gil Vicente e o Thiago Silva, que resultou numa suspensão de um jogo. A violência é a mesma. Vamos recorrer e aguardar a decisão», concluiu.