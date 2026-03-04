«Enquanto treinador na China, levei quatro jogos de suspensão por fazer um gesto igual ao do Suárez».

A frase é de André Villas-Boas, presidente do FC Porto, logo após a derrota diante do Sporting (0-1), no jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, na terça-feira à noite, no Estádio de Alvalade.

O Maisfutebol confirmou que o antigo treinador foi, de facto, punido, em setembro de 2017, por ofensas dirigidas ao árbitro, mas não foram apenas quatro jogos: era reincindente e acabou por cumprir, sim, oito jogos de castigo, além de uma multa de 40 mil yuans (na altura, pouco mais de cinco mil euros).

A verdade é que Villas-Boas já tinha sido punido na liga chinesa, com dois jogos de castigo, por um comentário no Instagram e, com este segundo caso na mesma época, o castigo foi bem mais pesado, visto tratar-se de uma reincidência, acabando por transformar-se em oito jogos de castigo (e não os iniciais quatro).

O presidente do FC Porto referia-se ao polémico gesto com as mãos feito por Luis Suárez, num lance em que o Sporting reclamava um segundo cartão amarelo para Alberto Costa ainda no decorrer da primeira parte.