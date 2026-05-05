André Villas-Boas revela a forma antecipada como o FC Porto garantiu a continuidade de Francesco Farioli com a renovação do contrato do treinador em janeiro de 2026, numa cerimónia na Livraria Lello. Numa segunda parte de uma entrevista à Rádio Renascença, realizada em abril, o presidente do FC Porto revela que sentiu a necessidade de antecipar cenários.

Sobre os motivos da renovação com o treinador em janeiro de 2026

«Bom, sobretudo, a continuação do bom trabalho do treinador. De tudo o que ele fez em novembro e em dezembro. Da constatação que esta é a pessoa que queremos a liderar o FC Porto, de um treinador que é reconhecido a nível europeu, que é assediado a nível europeu também, que se afirma cada vez mais como um dos talentos emergentes a nível de treino e de treinador.

Nesse campo, nós quisemos antecipar cenários. Temos uma união muito forte e um reconhecimento muito forte do que é que cada um oferece: FC Porto ao treinador e treinador ao FC Porto. Quisemos antecipar a construção deste futuro e, por isso, decidimos estender este vínculo.

Primeira parte da entrevista: «Se Farioli tivesse tido sucesso no Ajax, não estaria no FC Porto»

Da parte do treinador, uma forma quase imediata de reconhecimento de que aqui se sente bem, que nesta casa lhe são oferecidas as condições para se afirmar enquanto treinador. E acho que todos estes passos que se dão em antecipação reforçam a união e o vínculo entre duas entidades. Entre a pessoa treinador e a instituição FC Porto.

Acho que foi por isso que chegamos a acordo muito rápido. Acho que isto ultrapassa muito mais o vínculo que é o laboral. Entra no campo do emotivo, das emoções, e da forma como uma instituição é capaz de fazer transcender um treinador na execução do seu trabalho».

Sobre a continuidade de Farioli em ano de Mundial

«Respeitando todos os posicionamentos, acho que os treinadores, evidentemente, são assediados por outros clubes. Constatamos cada vez mais, nos grandes mercados, a imprevisibilidade que está associada à carreira de treinador. Nós vimos fenómenos muito específicos acontecer este ano, principalmente naquela que é reconhecida como a maior liga do mundo, relativamente a treinadores e a esse fenómeno de sucesso e queda.

Isto significa que o mercado de treinadores está muito volátil e que rapidamente os sucessos se tornam em insucessos e é a partir desses momentos que os treinadores começam a valorizar mais onde é que estão, o que é que os clubes oferecem, que clubes garantem estabilidade e, no fundo, que clubes garantem uma simbiose perfeita e uma troca perfeita de sinergias, de corpo comum de ideias, de estrutura, de funcionamento e da dificuldade que é encontrar clubes como este FC Porto no panorama atual. Das poucas conversas que partilhamos, acho que... e seguramente se um dia esta entrevista, pós abril, se tornar num capítulo final com o treinador Farioli campeão nacional 2025/26, seguramente o entrevistarão e ele assegurará que aqui encontrou estabilidade, que aqui encontrou estrutura, que aqui encontrou ideias e que aqui encontrou uma estrutura que funciona para fortalecer o treinador e o seu método.»

Futuro de Farioli passa por grandes clubes do futebol europeu?

«Com a idade que tem e com o sucesso que esperamos que ele obtenha no FC Porto nos próximos largos anos, acho que sim».