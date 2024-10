O Relatório e Contas do FC Porto relativo à temporada 2023/24, enviado esta quinta-feira à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), contempla um empréstimo do presidente André Villas-Boas à SAD do clube, no valor de 500 mil euros, feito pouco tempo depois do novo Conselho de Administração ter tomado posse.

Um procedimento invulgar que consta na rubrica «Papel Comercial e outros», com Villas-Boas a aparecer no papel de credor, num empréstimo de 500 mil euros, sem quaisquer juros, a reembolsar até janeiro de 2025.