Hulk atingiu a marca redonda dos 500 golos na carreira ao serviço do Atlético Mineiro e foi alvo de uma homenagem que contou com o testemunho de várias personalidades que estiveram relacionadas com a carreira do possante avançado, entre as quais, André Villas-Boas que, além de ser presidente do FC Porto, foi treinador do internacional brasileiro em três clubes diferentes: FC Porto, Zenit e Shanghai FC.

Villas-Boas enviou uma mensagem-vídeo, gravada em pleno relvado do Dragão, onde Hulk marcou boa parte dos golos da sua carreira [77 golos pelo FC Porto].

«Atingiste 500 golos na carreira e eu presenciei muitos deles. Presenciei muitos deles nesta baliza que tu marcaste e na outra do outro lado, também. Fui teu treinador em três clubes diferentes: no FC Porto, no Zenit, no Shanghai. Deixaste-me sempre boas memórias, um atleta de topo, um brincalhão e um brigão», começa por destacar o antigo treinador.

O presidente do FC Porto foi além do aspeto desportivo. «Somos muito mais do que profissionais de futebol, somos amigos de alma e coração e as nossas famílias também. E deixas uma enorme saudade em mim cada vez que falo em ti. Parabéns por este feito. Parabéns por todos os teus golos, pelo que representas, por continuares a inspirar tantos jovens atletas com a tua carreira, a marcarem golos como tu», acrescenta o presidente do FC Porto.

Uma mensagem que deixou Hulk emocionado. «Míster, presidente... É um amigo. No futebol, temos a oportunidade e o privilégio de criar uma amizade que se estica para além das quatro linhas. Villas-Boas é um amigo que tenho fora do futebol, falamos muito, torço para que faça um grande trabalho no nosso FC Porto, é muito querido lá. Está a exercer com muito amor esse novo cargo de presidente do FC Porto», refere.

O internacional brasileiro destaca ainda a importância de Villas-Boas na sua carreira. «Foi muito importante para a minha carreira e eu para a dele. Ele tinha trinta e poucos anos e conseguimos conquistar títulos importantes, criou-se uma amizade espetacular. Tem o meu total respeito e carinho», acrescentou.

Oiça aqui a mensagem de André Villas-Boas a partir do minuto 11: